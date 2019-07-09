2019-2023 dÃ¶nemini kapsayan On Birinci KalkÄ±nma PlanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TBMM'ye sunuldu.

Plan kapsamÄ±nda, aileye yoÌˆnelik hizmetlerin kapsamlÄ±, standart, etkin ve yaygÄ±n hale getirilmesi amacÄ±yla arasÌ§tÄ±rma, egÌ†itim, danÄ±sÌ§manlÄ±k faaliyetlerine devam edilecek.

Aile EgÌ†itim ProgramÄ± icÌ§erikleri ortaya cÌ§Ä±kan ihtiyacÌ§lar dogÌ†rultusunda yeniden duÌˆzenlenecek, yeni moduÌˆl ve egÌ†itim setleri kullanÄ±larak aile egÌ†itimleri dÃ¼zenlenecek, formatoÌˆr ve egÌ†itici sayÄ±larÄ± artÄ±rÄ±lacak.

Aile yapÄ±sÄ±nÄ± olumsuz etkileyen koÌˆtuÌˆ alÄ±sÌ§kanlÄ±klarÄ±n ve bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±klarÄ±n etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± amacÄ±yla farkÄ±ndalÄ±k egÌ†itimleri, arasÌ§tÄ±rmalar, projeler yapÄ±lacak. Yurt dÄ±sÌ§Ä±nda yasÌ§ayan vatandasÌ§lara yoÌˆnelik moduÌˆler aile egÌ†itim programlarÄ± uygulanacak.

Aile yapÄ±sÄ±ndaki doÌˆnuÌˆsÌ§uÌˆmleri anlamak icÌ§in periyodik arasÌ§tÄ±rma faaliyetleri yuÌˆruÌˆtuÌˆlecek.

Aile Sosyal Destek ProgramÄ±'nÄ±n (ASDEP) kurumsal kapasitesi artÄ±rÄ±lacak. Evliliklerin artmasÄ±nÄ± ve devamlÄ±lÄ±gÌ†Ä±nÄ± tesÌ§vik edici egÌ†itimler ve danÄ±sÌ§manlÄ±k hizmetleri yaygÄ±nlasÌ§tÄ±rÄ±lacak.

KusÌ§aklar arasÄ± dayanÄ±sÌ§ma guÌˆcÌ§lendirilecek

GoÌˆcÌ§, afet ve acil durumlarda birey, aile ile topluma yoÌˆnelik psiko-sosyal destek hizmetleri koordineli ve etkin bir sÌ§ekilde sunulacak.

Dinamik ve gencÌ§ nuÌˆfus yapÄ±sÄ±nÄ±n korunmasÄ±na katkÄ± sagÌ†layacak programlar gelisÌ§tirilecek, genisÌ§, buÌˆyuÌˆk aile modelleri oÌˆzendirilecek ve kusÌ§aklar arasÄ± dayanÄ±sÌ§ma guÌˆcÌ§lendirilecek.

Aile kurumunu tehdit eden yoÌˆnelimleri oÌˆzendirecek tuÌˆm faaliyetlerle muÌˆcadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilincÌ§ guÌˆcÌ§lendirilecek.

MedyanÄ±n aile uÌˆzerindeki olumsuz etkileri azaltÄ±lacak, medya aracÌ§larÄ± aile icÌ§i bagÌ†larÄ± guÌˆcÌ§lendirecek sÌ§ekilde kullanÄ±lacak.

Aile odaklÄ± medya yoÌˆnetiminin sagÌ†lanmasÄ±na, aile dostu ve aile bagÌ†larÄ±nÄ± guÌˆcÌ§lendirici yayÄ±nlarÄ±n artmasÄ±na yoÌˆnelik destekler verilecek.

Aile dostu cÌ§evre ve mekanlar yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak

GoÌˆrsel, isÌ§itsel ve sosyal medyanÄ±n aile uÌˆzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak icÌ§in farkÄ±ndalÄ±k egÌ†itimleri verilecek. AyrÄ±ca aile, evlilik, aile icÌ§i iletisÌ§im ve etkilesÌ§im konularÄ±nda egÌ†itim programlarÄ± yaygÄ±nlasÌ§tÄ±rÄ±lacak.

Aile icÌ§i sÌ§iddetin, ihmal ve istismarÄ±n oÌˆnlenmesine yoÌˆnelik koruyucu, oÌˆnleyici hizmetlerin etkinligÌ†i artÄ±rÄ±lacak.

Aile icÌ§i sÌ§iddeti dogÌ†uran, pekisÌ§tiren olumsuz tutum ve davranÄ±sÌ§larÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± icÌ§in toplumsal bilincÌ§ duÌˆzeyinin erken cÌ§ocukluk doÌˆneminden basÌ§layarak yuÌˆkseltilmesine yoÌˆnelik oÌˆrguÌˆn ve yaygÄ±n egÌ†itim faaliyetleri duÌˆzenlenecek.

Aile dostu cÌ§evre ve mekanlarÄ±n yaygÄ±nlasÌ§masÄ± icÌ§in cÌ§alÄ±sÌ§malar yuÌˆruÌˆtuÌˆlecek.

Aile bireylerinin birlikte guÌˆvenli zaman gecÌ§irebilecekleri ve paylasÌ§Ä±mlarÄ±nÄ± artÄ±rabilecekleri ulasÌ§Ä±labilir mekanlar yaygÄ±nlasÌ§tÄ±rÄ±lacak. Yerel yoÌˆnetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecek.

KadÄ±n girisÌ§imciler e-ticarette guÌˆcÌ§lendirilcek

KadÄ±nlarÄ±n ekonomik, sosyal, kuÌˆltuÌˆrel hayata ve karar alma mekanizmalarÄ±nÄ±n her duÌˆzeyine aktif katÄ±lÄ±mÄ± oÌˆzellikle yerelden basÌ§layarak tesÌ§vik edilecek.

KadÄ±nlarÄ±n ekonomik ve sosyal hayatta guÌˆcÌ§lenmelerine yoÌˆnelik arasÌ§tÄ±rmalar yapÄ±lacak, projeler yuÌˆruÌˆtuÌˆlecek, egÌ†itimler verilecek.

KadÄ±nlarÄ±n siyasete aktif katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na ilisÌ§kin tesÌ§vik edici cÌ§alÄ±sÌ§malar yuÌˆruÌˆtuÌˆlecek.

KadÄ±nlarÄ±n ekonomik faaliyetlerinin gelisÌ§tirilmesi icÌ§in kadÄ±n girisÌ§imcilere isÌ§ gelisÌ§tirme suÌˆrecÌ§lerinde danÄ±sÌ§manlÄ±k ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadÄ±nlara oÌˆncelik verilecek.

KadÄ±nlarÄ±n internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin gelisÌ§tirilmesini hedefleyen mekanizmalar olusÌ§turulacak. KadÄ±n girisÌ§imcilerin e-ticarette guÌˆcÌ§lenmelerini sagÌ†lamaya yoÌˆnelik egÌ†itim programlarÄ± ve seminerler duÌˆzenlenecek.

KadÄ±nlarÄ±n kooperatif kurmalarÄ± kolaylasÌ§tÄ±rÄ±lacak

KadÄ±nlar tarafÄ±ndan kurulan kooperatiflere yoÌˆnelik egÌ†itim, girisÌ§imcilik ve danÄ±sÌ§manlÄ±k gibi alanlarda sunulan destekler yaygÄ±nlasÌ§tÄ±rÄ±lacak, gerekli hukuki duÌˆzenlemeler yapÄ±larak kadÄ±nlarÄ±n kooperatif kurmalarÄ± kolaylasÌ§tÄ±rÄ±lacak.

KadÄ±nÄ±n ekonomik yasÌ§ama etkin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda illerin farklÄ± isÌ§ guÌˆcuÌˆ ihtiyacÌ§larÄ± goÌˆz oÌˆnuÌˆnde bulundurularak, egÌ†itim, staj, isÌ§basÌ§Ä± egÌ†itimi gibi uygulamalarÄ±n etkin olarak devam etmesi sagÌ†lanacak.

KadÄ±nlarÄ±n oÌˆzel sektoÌˆrde yoÌˆnetim ve karar organlarÄ±nda daha yuÌˆksek oranda yer almalarÄ±nÄ± sagÌ†layacak, farkÄ±ndalÄ±k artÄ±rÄ±cÄ±, tesÌ§vik edici yoÌˆntemler uygulanacak.

KadÄ±nlarÄ±n kamuda yoÌˆnetim ve karar organlarÄ±nda daha fazla oranda yer almalarÄ±nÄ± sagÌ†lamak iÃ§in farkÄ±ndalÄ±k artÄ±rÄ±lacak.

KÄ±rsal kesimde kadÄ±n girisÌ§imciligÌ†inin artmasÄ±na yoÌˆnelik destek mekanizmalarÄ± sagÌ†lanacak.

EgÌ†itimin tuÌˆm kademelerine tam erisÌ§imleri saÄŸlanacak

IÌ‡sÌ§ guÌˆcuÌˆ piyasasÄ±nÄ±n degÌ†isÌ§en ihtiyacÌ§larÄ± cÌ§ercÌ§evesinde yeni gelisÌ§en meslek alanlarÄ± goÌˆz oÌˆnuÌˆnde bulundurularak kÄ±z cÌ§ocuklarÄ±nÄ±n fen, teknoloji, muÌˆhendislik, matematik alanlarÄ±ndaki mesleklere yoÌˆnlendirilmesi icÌ§in cÌ§alÄ±sÌ§malar yuÌˆruÌˆtuÌˆlecek.

KÄ±z cÌ§ocuklarÄ± ile kadÄ±nlarÄ±n egÌ†itimin tuÌˆm kademelerine tam erisÌ§imleri ve etkin katÄ±lÄ±mlarÄ± sagÌ†lanacak, kayÄ±t, devam, tamamlama oranlarÄ± artÄ±rÄ±lacak.

KadÄ±na sÌ§iddetin, erken yasÌ§ta zorla evliliklerin ve her tuÌˆrluÌˆ istismarÄ±n oÌˆnlenmesine yoÌˆnelik, toplumsal farkÄ±ndalÄ±k yaratma cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±lacak, koruyucu, oÌˆnleyici hizmetlerin etkinligÌ†i ve kapasitesi artÄ±rÄ±lacak.

KadÄ±na sÌ§iddet, erken yasÌ§ta ve zorla evliliklerin oÌˆnlenmesine yoÌˆnelik duÌˆzenlemelerin etkin uygulanmasÄ±nÄ± sagÌ†lamak amacÄ±yla gerekli cÌ§alÄ±sÌ§malar yapÄ±lacak.

KadÄ±na yoÌˆnelik sÌ§iddetle muÌˆcadelede sÌ§iddet magÌ†duruna, sÌ§iddet uygulayana yoÌˆnelik hizmet sunan kurum, kurulusÌ§larÄ±n kapasiteleri ve kurumlar arasÄ± koordinasyon artÄ±rÄ±lacak.

KadÄ±nlara sunulan sagÌ†lÄ±k hizmetleri iyilesÌ§tirilecek

KadÄ±nlara sunulan sagÌ†lÄ±k hizmetleri iyilesÌ§tirilip, farkÄ±ndalÄ±k cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ± aracÄ±lÄ±gÌ†Ä±yla sagÌ†lÄ±k bilincinin yuÌˆkseltilmesi sagÌ†lanacak.

KadÄ±nlarda sagÌ†lÄ±k okuryazarlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n gelisÌ§tirilmesi amacÄ±yla farkÄ±ndalÄ±k cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ± gercÌ§eklesÌ§tirilecek.

Medyada kadÄ±n temsili iyilesÌ§tirilecek ve kadÄ±nlarÄ±n medya okuryazarlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± sagÌ†lanacak. KadÄ±nlarÄ±n dijital okuryazarlÄ±k egÌ†itimlerine katÄ±lÄ±mlarÄ± artÄ±rÄ±lacak.

Medyada kadÄ±n temsilinin iyilesÌ§tirilmesine yoÌˆnelik katkÄ± sunan haber, reklam, dizi, film, cÌ§izgi film, cÌ§ocuk programÄ± gibi iyi oÌˆrnekler oÌˆduÌˆllendirilecek.

UÌˆniversitelerin lisans ve lisansuÌˆstuÌˆ programlarÄ±nda medyada kadÄ±n temsili konularÄ±na yer verilecek.

Sosyal YardÄ±m ArtÄ± doÌˆnemine gecÌ§ilecek

Sosyal yardÄ±m yararlanÄ±cÄ±larÄ±ndan cÌ§alÄ±sÌ§abilir durumda olanlarÄ±n istihdama yoÌˆnlendirilmesi sagÌ†lanacak.

IÌ‡stihdama yoÌˆnlendirilen sosyal yardÄ±m yararlanÄ±cÄ±larÄ±ndan gecÌ§erli bir sebep olmaksÄ±zÄ±n IÌ‡SÌ§KUR tarafÄ±ndan teklif edilen isÌ§i uÌˆcÌ§uÌˆncuÌˆ kez kabul etmeyenlerin sosyal yardÄ±mlarÄ± bir yÄ±l suÌˆreyle kademeli olarak azaltÄ±lacak.

Aile Sosyal Destek ProgramÄ±'nÄ±n bilisÌ§im sistemi ile BuÌˆtuÌˆnlesÌ§ik Sosyal YardÄ±m Sistemi arasÄ±nda gercÌ§ek zamanlÄ± veri akÄ±sÌ§Ä± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Sosyal YardÄ±m ArtÄ± doÌˆnemine gecÌ§ilecek, sosyal yardÄ±m faydalanÄ±cÄ±sÄ± vatandasÌ§larÄ±n ihtiyacÌ§ duyduklarÄ± digÌ†er kamu hizmetlerine erisÌ§imleri sagÌ†lanacak. ASDEP uygulamasÄ±nÄ±n kapsamÄ± sosyal yardÄ±mlarÄ± icÌ§erecek sÌ§ekilde genisÌ§letilecek.

BasÌ§ta yerel yoÌˆnetimler olmak uÌˆzere digÌ†er kamu kurum ve kurulusÌ§larÄ±yla karsÌ§Ä±lÄ±klÄ± veri paylasÌ§Ä±mÄ± sagÌ†lanacak. KÄ±rsalda sosyal yardÄ±mlara erisÌ§im kolaylasÌ§tÄ±rÄ±lacak.

Gezici tarÄ±m isÌ§cÌ§ilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarÄ±nÄ±n kolaylasÌ§tÄ±rÄ±lmasÄ±na yoÌˆnelik uygulamalar gelisÌ§tirilecek.

Kaynak: AA