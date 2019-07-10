Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), vatandaşların Üst Kurul ile daha kolay ve hızlı irtibat kurması, şikayetlerini ve taleplerini rahat iletebilmeleri için ALO 178 uygulamasını hayata geçirdi.

Amaç RTÜK ile iletişimin daha kolay hale gelmesini sağlamak

Vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde şikayetlerini ve taleplerini iletmeleri amacıyla RTÜK İletişim Merkezi'nin yeni numarası ALO 178 hizmet vermeye başladı.

"Açık kapı iletişim" parolasını benimseyen Üst Kurulun, "444 1 178" iletişim hattına ek olarak devreye koyduğu yeni hat ile vatandaşların RTÜK'le iletişiminin daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Bu sabah itibarıyla ALO 178 hattını devreye koyan RTÜK, vatandaşların beklenti ve önerilerini en rahat ve hızlı şekilde kaydetmeyi ve gerekli müdahaleleri yapmayı amaçlıyor.

"Her tavsiye başımızın tacıdır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, görevi devraldıktan sonra açık kapı iletişim anlayışını benimsediklerini, vatandaşların talep, beklenti ve görüşlerinin Üst Kurul için çok önemli olduğunu belirtti.

Şahin, yayıncılık alanını düzenlerken vatandaş bildirimlerini dikkate aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Halkımızın yorumları çalışmalarımızda rehber oluyor. Yayıncılık alanını düzenlerken vatandaş bildirimlerini dikkate alarak çalışıyoruz. ALO 178 ile vatandaşlarımız artık daha rahat ve kolaylıkla bizlere ulaşacak. Açık iletişim kanallarından gelen öneriler ışığında düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi ilgili yasamızla yürütüyoruz.

Bizim için her tavsiye başımızın tacıdır. Hizmet binamızın kapıları da vatandaşımıza açık. Oluşturduğumuz Rating İletişim Merkezi de rating ölçümlerini ve televizyonların nasıl takip edildiğini merak eden vatandaşlarımıza her zaman açıktır. Dileyen gelip uzman arkadaşlarımızdan merak ettikleri sorulara cevap bulabilir."

Kaynak: AA