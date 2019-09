Türkiye’nin ilk İngilizce yayın yapan haber kanalı TRT World, uluslararası alanda birçok başarıya imza atıyor.

TRT World, yayın hayatına başladığından beri, Emmy Ödülleri de dahil çok sayıda ödüle aday oldu. Ayrıca, birçok uluslararası prestijli ödülün sahibi oldu.

Prestijli 2 ödüle aday

TRT World, belgesel kategorisinde iki önemli ödüle daha aday gösterildi. Aday gösterilen belgesellerden biri, ödüllü Off the Grid belgesel serisinde yayınlanan "The Sacrifice of Migrants (Mültecilerin Ödediği Bedel)" bölümü.

Belgesel, İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Association for International Broadcasting (AIB) ödüllerinde "Uluslararası Habercilik" kategorisinde aday gösterildi.

Sonunda birleşen bir ailenin hikayesini konu alıyor

TRT World, bu kategoride, Al Jazeera, Deutsche Welle gibi önemli uluslararası yayın kuruluşlarıyla yarışacak.

Yapımcılığını Alexandra Pauliat'ın üstlendiği belgesel, Batı Afrika'dan Avrupa'ya gitmeye çalışırken, işkence ve taciz gibi korkunç deneyimler yaşayan, farklı yerlere savrulan ve sonunda birleşen bir ailenin hikayesini konu alıyor.

TRT World'ün hazırladığı bu belgesel, Kamerunlu mülteci Jean Pierre’in çocukları Warren ve Ange ile uzun aradan sonra yeniden bir araya gelmesine vesile olmuştu.

"Yılın Televizyon Haberi" kategorisinde aday

TRT World'ün diğer adaylığı ise yine İngiltere merkezli olan Asian Media Awards'dan geldi. Eski TRT World muhabirlerinden Assed Beig'in "Britanya'daki Müslümanlar: Sesi Duyulmayanlar" belgeseli, "Yılın Televizyon Haberi" kategorisinde aday gösterildi.

Assed Beig:

"Listede olmanın bile güzel olduğunu düşünüyorum. TRT'deki tüm ekip, bu iş için çok çalıştı. İngiltere'de BBC'nin ve diğerlerinin yaptığından daha farklı yapmaya çalıştık. Nadiren sesi duyulanları konuşturmak istedik. Bu yüzden şu an çok mutluyuz. Umarım kazanırız."

Belgesel, İngiltere'de ırkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadele eden, kimliklerini kabul ettirmenin mücadelesini veren Müslümanların hikayesini konu ediniyor.

Asian Media Awards'ın vereceği ödül, 24 Kasım'da yapılacak törenle sahibini bulacak.

TRT World'ün aldığı ödüller

2017 yılında, PromaxBDA Europe Awards’da “En İyi Haber” kategorisinde ödül kazanan TRT World, yine aynı yıl Broadcast Pro Selevision Awards’dan “Küllerden doğan şehir: Cerablus” adlı belgeselle, “En İyi Belgesel Yapımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

TRT World aynı zamanda, Google'ın düzenlediği, Google Asistan uygulaması yarışmasında "En İyi Karakter" ve "Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama" kategorilerinde birinci seçildi.

TRT World’ün 2018 yılında aldığı ödüller ise şöyle:

- DIG Awards Investigative Medium, Off the Grid: Suriye Yolculuğunda Sessiz Ölüm

- Lovie Awards, En İyi İnternet Videosu

- Emmy Ödülleri Adaylığı, Suriye Yolculuğunda Sessiz Ölüm

- AIBs2018, Off the Grid: Syria’s Slaughterhouses

TRT World, kaliteli yapımlarıyla sesini duyurmaya devam edecek

TRT World’ün Guardion of Angels (Meleklerin Koruyucusu) adlı belgeseli ise, Hollywood Independent Documentary Awards’da En İyi Yabancı Film ve En İyi Sinematografi ödüllerine layık görüldü.

Meleklerin Koruyucusu belgeselinin diğer başarıları ise şunlar:

“Amsterdam Film Festivali En İyi Belgesel, Tulsa Amerikan Film Festival Açılış Filmi ve Ana Yarışma Final, Downtown LA Film Festival Uluslararası Belgesel Kategorisi Final, Ulusal ve Uluslararası Ana Yarışma Final.”

TRT World son olarak, dünyanın en prestijli medya etkinliklerinden IBC 2019'da TRT World Citizen’ın “Gençler İçin Gazetecilik (J4J)” programı ödüle layık görüldü.

TRT, uluslararası arenada bugün bir büyük başarıya daha imza attı.



Dünyanın en prestijli medya etkinliklerinden IBC 2019'da @TRTWorldCitizen'in “Gençler İçin Gazetecilik (J4J)” programı ödüle layık görüldü.



Uluslararası alanda ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz. https://t.co/VBdozShkA3 — ibrahim eren (@ibrahimeren) September 15, 2019

Kurulduğu günden bu yana birçok ödülün sahibi olan TRT World, kaliteli yapımlarıyla uluslararası alanda sesini duyurmaya devam edecek.

