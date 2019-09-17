Antalya'daki 26'ncı Uluslararası Opera ve Bale Festivali devam ediyor.

Troya operası EXPO 2016 sergi alanındaki kongre merkezinde seyirciyle buluştu.

Opera, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve şair Homeros'un kaleme aldığı “İlyada Destanı''nı anlatıyor.

Bujor Hoınıc'in bestelediği operanın librettosu Artun Hoınıc'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi ise Volkan Ersoy'a ait.

EXPO 2016'da opera sahnelendi

EXPO 2016 sergi alanındaki 5 bin kişilik kongre merkezinde sahnelenen opera, Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlandı.

Troya operasında 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekip yer aldı.

2 perdeden oluşan Troya operası, sanatseverlerden tam not aldı.

Çarşamba kapanış konseri

Binlerce kişinin izlediği operada, sanatçılar da ilgiden memnundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, "Çok güzel bir performans. Hedefimiz en yukarıyı yakalamak, en güzel şekilde izleyicimize performanslarımızı sergilemek" dedi.

Aspendos Opera ve Bale Festivali çarşamba günü düzenlenecek kapanış konseriyle sona erecek.

Kaynak: TRT Haber