Kayseri'nin Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bulunan ve fillerin atasına ait olduğu düşünülen 7,5 milyon yıllık fosil, bulunduğu yerden çıkarıldı. Fosil, "alçı ceket" özel yöntemle Kayseri Bilim Merkezi’ne nakledildi.

Özel ekip tarafından yürütülen ve taşınma sırasında olası riskleri yok etmeyi amaçlayan çalışmada, fosilin tamamı alçı ile kaplanarak profillerle sabitlendi. Bütünlüğünün zarar görmemesi için de kum dolu kamyonla taşındı.

Kayseri Bilim Merkezine taşınan fosil, ekim ayında alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelenecek ve bilimsel değerlendirmelerin ardından sergilenecek.

Choerolophodon cinsine ait fillerin atası kabul edilen fosilin, 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA