Nevşehir'de bulunan Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyanın dört bir yanından gelenleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile karşılayan Kapadokya'da, turist sayısında son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Kapadokya'yı 2015 yılının ilk 8 aylık diliminde 1 milyon 894 bin 86, 2016'da 1 milyon 57 bin 395, 2017'de 1 milyon 467 bin 682, geçen yıl ise 1 milyon 958 bin 764 turist gezmişti.

Kapadokya'yı ziyaret eden turist sayısı, 2018'e oranla yüzde 139 civarında artarak 2 milyon 522 bin 378 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, en çok ziyaret 933 bin 495 turist ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne yapıldı.

Kaynak: AA