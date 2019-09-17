Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), 1 Ekim'de başlayacak yeni sezonda 55 yıldır sahnelerin vazgeçilmezi olan Haldun Taner'e ait Keşanlı Ali Destanı ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haldun Taner'in "Gecekondu ortamında bir kahramanlık mitosunun parodisi" olarak nitelediği oyunun provaları, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sürüyor.

BDT Sanat Yönetmeni ve oyunun başrol oyuncularından Arzu Tan Bayraktutan, Keşanlı Ali Destanı'nın, metni, hikayesi, müzikleri ve mesajlarıyla hep zirvede kalacak bir eser olduğunu söyledi.

Oyunun, Türk tiyatrosunda çok önemli bir eser olduğunu vurgulayan Bayraktutan, şöyle konuştu:

"Müziğiyle, anlatımıyla, konusuyla tam 55 yıldır zirvede bir oyun. İlk sahnelendiği tarih olan 1964 yılından bu yana zirvede kalmayı başarmış bir eser. Mesajları ve müziğiyle bir başyapıt. BDT olarak, Haldun Taner ve Keşanlı Ali Destanı ile Bursalı tiyatro izleyicisini buluşturmayı kendimize bir ödev bildik. Bursalı tüm tiyatroseverleri, sanatseverleri Sineklidağ'a bir gecekondu mahallesine, bir kahramanlık parodisine davet ediyorum."

Kaynak: AA