Farklı şehirlerden gelen Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri, Türk Dünyası Vakfınca Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre Türbesi'nde düzenlenen anma programa katıldı.

Yunus Emre'nin üç ayrı kabrini ziyaret edip dua eden katılımcılar, Yunus Emre'nin şiirlerini okudu.

"Türk edebiyatının büyük kurucusu"

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Yunus Emre'nin Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, Yunus'un sesi ve nefesinin Anadolu'da büyük bir edebiyatın başlangıcını oluşturduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin, Türk edebiyatının büyük kurucusu olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Batı Türkçesinin temelinde Yunus Emre'nin şiirleri var. Milli eğitimde Yunus Emre'nin şiirlerinin müfredatta daha geniş yer alması hatta bazı şiirlerinin ezberletilmesi zorunlu diye düşünüyorum. Yunus Emre’yi tanıma konusunda farklı çabalarımız olması gerekir, bu buluşma bu yolda güzel bir başlangıç olabilir."

Doğan, 2021 senesinin "Yunus Emre Yılı" ilan edilebileceği düşüncesinde olduklarını anlattı.

"Yunus Emre, milli eğitimde ve üniversitelerde daha çok okutulmalı"

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise, Yunus Emre'nin, Türk düşünme biçimini en güzel özetleyen halk şairlerinden olduğunu belirtti.

"Yunus Emre'nin her bir dizesi bu toprakların felsefesini anlatıyor. Bizim felsefemiz gönül felsefesidir, irfan felsefesidir. Bir felsefemiz olacaksa ve bunu dünyaya göstereceksek bu, gönül ve irfan felsefesi olmalı. Bunun da en güzel örneği Yunus Emre. Yunus Emre milli eğitimde ve üniversitelerde daha çok okutulmalı. Bu topraklarda yetişen nesillerin dünyaya, varlığa nasıl bakması gerektiği ile ilgili olarak Yunus Emre'nin düşüncesine odaklanması gerekiyor. Yunus Emre'ye dair düşünme biçimini, daha fazla dillendirebilmeliyiz. Bunu daha geniş kitlelere yayabilmeliyiz hatta dünyaya duyurmalıyız."

Programda bir öğrencinin ney dinletisinden sonra şairler, yazarlar, bilim insanları ve Düşünce Okulu öğrencileri Yunus Emre'nin şiirlerini seslendirdi.

Kaynak: AA