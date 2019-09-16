Uzun bir kütük, ortasındaki mille, yere paralel döndürülebiliyor. Kütüğün 2 ucundakiler koşarak düzeneği harekete geçiriyor. Kütük hızlandıkça ayaklar yerden kesiliyor.

600 yıllık bir tarihe sahip "Çıkrancık" tahterevallisi, geçmişte köy meydanlarında oyun aracı olarak yer alıyordu.

Tekirdağ'ın Balkan göçmenlerinden oluşan Küçükyoncalı köyünde, bu gelenek hala yaşatılmaya devam ediyor.

Kültürel değeri büyük

Tahterevalli, sosyal amaçla da kullanıldı. Evlilik çağındaki genç kızlar, talipleri ile "Çıkrancık" eğlencelerinde tanıştı. "Çıkrancık"ın yapımı ise oldukça meşakkatli. Her ağaç kullanılmıyor.

Sadece Kızılmeşe ağacıyla yapılan tahterevalliyi yöre halkı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Gençler, bu tahterevalliye eskisi kadar rağbet göstermese de gelenek, bayram ve şenliklerde yaşatılıyor.

Haber: Volkan Kuru