Elazığ'da, babasının köyde uzun yıllar arpa ve buğday ektiği araziye halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen Tibet orijinli bin 400 kök goji berry bitkisi eken Rahmi Durmuş, sağlık açısından bir çok faydası olduğuna inanılan meyveyi yetiştirerek, şifa niyetine kullanmaları için çevresindeki insanlara dağıtıyor.

Merkeze bağlı Günbağı köyünde, babasının isteği üzerine arpa ve buğday ektiği 30 dönümlük araziyi boş bırakmamak için tarımsal üretim yapmaya karar veren Durmuş, araştırmaları neticesinde sağlık yönünden şifa kaynağı olduğuna inandığı goji berry yetiştiriciliğine başladı.

Arazisinin 10 dönümüne deneme amaçlı 3 yıl önce bin 400 kök goji berry diken Rahmi Durmuş, veriminden memnun kaldığı bu meyvenin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için hasadına başladığı ürünleri şifa niyetine ve tanıtım amaçlı çevresindeki insanlara tattırıyor.

Kendisinden etkilenerek goji berry yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerle deneyimlerini de paylaşan ve fidan desteği sağlayan Durmuş, sağlık yönünden faydalı olduğuna inandığı bu meyveyi herkesinin tatması için üretiminin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Rahmi Durmuş, sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar boş kalan araziyi babasının isteği üzerine değerlendirmek amacıyla tarımsal üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yaptığı araştırmalar neticesinde her toprak ve iklim şartlarına elverişli, toprak seçimi olmayan goji berry'yi tespit ettiğini belirten Durmuş, "Şifalı olduğuna inandığım bu üründen hem ailem hem de çevremdeki insanlar faydalansın diye yetiştiriciliğine başladım. Goji berry'nin bir çok faydaları olduğu söyleniyor. Babam şeker hastası olduğu için kendisine gayet iyi geldiğini söylüyor. Goji berry'nin faydalı olduğu düşüncesiyle aileme, çevremdeki insanlara ve bahçemizi yerinde gelip görüp ziyaret edenlere şifa niyetine tüketmeleri için veriyorum" dedi.

"Kurutulmuşu 100 liraya alıcı buluyor"

Durmuş, yaklaşık 3 yıl önce deneme amaçlı 10 dönüm araziye diktiği bin 400 kök kırmızı ve siyah goji berry'den aldığı verimin beklentilerinin üzerine çıktığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Goji berry meyvesi yaklaşık 4-5 yılın sonunda tam verime geliyor, siyah goji berry'nin ekşimsi, mayhoş bir tadı, kırmızı olanın ise daha tatlı bir lezzeti var. Hasat dönemi temmuz ayında başlıyor, kasım ayına kadar devam ediyor. Haftada bir meyvesi toplanıyor, toplanan ürünün yerine yenisi çıkıyor. Ürünün kalitesine göre taze olarak pazarda 30 liraya, kurutulmuş olarak ise 100 liraya kadar alıcı buluyor. Ekonomik getirisi yüksek bir ürün. Ana vatanı Tibet olduğu ifade edilen bu meyvenin bizim topraklarımız için de uygun olduğunu çevremdeki insanlara gösterdim. 800 rakımının üzerindeki her yerde yetişebiliyor. Su isteği de az olan bu bitkinin yetiştiriciliğini herkese tavsiye ediyorum."

"Tam bir şifa kaynağı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen goji berry'nin sağlık bilinciyle hareket eden insanlar tarafından özellikle tüketilen bir meyve olduğunu ifade etti.

Dünyadaki en yüksek antioksidanlı gıdalardan biri olan kurt üzümünün besleyici ve iyileştirici özelliğinden dolayı tüketiminin giderek arttığını dile getiren Karahan, "Tam bir şifa kaynağı olan goji berry meyvesi doğru iklim bölgesinde yetiştirildiğinde çok karlı bir yatırım olacaktır. Özellikle soğuk iklimi seven meyve, ülkemizin çoğu bölgesinde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bu ürüne olan talep artışı ile birlikte yetiştiriciliğinde bir artış gözlenmektedir. Meyveleri taze ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor. Toplanan kurt üzümleri, meyve suyu ve çorba, çay yapımında kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Turan Karahan, goji berry üretimi yapmak isteyen çiftçilere müdürlük olarak daha çok fidan temini, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılara karşı mücadele noktasında teknik destek sağladıklarını da aktardı.

Kaynak: AA