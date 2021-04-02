Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Usta sanatçı Handan Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Devlet Tiyatroları'nın usta sanatçısı Handan Ertuğrul, 94 yaşında hayata veda etti. Handan Ertuğrul için, eşinin adını taşıyan Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Handan Ertuğrul'un manevi oğlu Tanju Bilge, törende duygu dolu bir konuşma yaptı. Ertuğrul için, "memleket ve vatanseverlik duygusuyla yanıp tutuşurdu" dedi.
Törene Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.
Ertuğrul, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
1950 yılında Muhsin Ertuğrul ile dünya evine girdi
Handan Ertuğrul, 1927 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.
1950 yılında Devlet Sanatçısı olan Ertuğrul, aynı yıl Devlet Tiyatroları'nın ilk Genel Müdürü olan Muhsin Ertuğrul ile de dünya evine girdi.
Hizmetçiler, Kördüğüm, Üç Kuruşluk Opera, görev aldığı oyunlardan bazılarıydı.
Etiketler: Tiyatro
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