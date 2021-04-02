Handan Ertuğrul'un manevi oğlu Tanju Bilge, törende duygu dolu bir konuşma yaptı. Ertuğrul için, "memleket ve vatanseverlik duygusuyla yanıp tutuşurdu" dedi.

Törene Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Ertuğrul, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

1950 yılında Muhsin Ertuğrul ile dünya evine girdi

Handan Ertuğrul, 1927 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.

1950 yılında Devlet Sanatçısı olan Ertuğrul, aynı yıl Devlet Tiyatroları'nın ilk Genel Müdürü olan Muhsin Ertuğrul ile de dünya evine girdi.

Hizmetçiler, Kördüğüm, Üç Kuruşluk Opera, görev aldığı oyunlardan bazılarıydı.