Eurovision Şarkı Yarışması geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. 2019'da İsrail’de yapılan yarışmayı ise Hollandalı Duncan Laurence kazanmıştı.

Hollanda hükümeti bu yıl yapılması kesinleşen yarışmayı 3 bin 500 izleyicinin şahsen izlemesine izin verdi.

Buna göre, mekanın yarısı dolu olacak ve hayranların içeri girmeden önce COVID-19 testi yaptırması gerekecek.

Pandeminin seyri netlik kazandıracak

Öte yandan, Hollanda'da sıkı kısıtlamalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Mark Rutte ülke çapında sokağa çıkma yasağı ve diğer koronavirüs kısıtlamalarının Nisan sonuna kadar üç hafta uzatılacağını açıklamıştı..

Eurovision Şarkı Yarışması için son düzenlemeler ayın sonunda netleşecek.

Ülkede vaka sayılarının artışına göre seyirci sayısının azaltılabileceği belirtiliyor.