Almanya’da Merkel hükümeti kan kaybediyor, Merkel liderlikte ise halen popüler.

Deutschlandtrend'in en son aylık anketine göre, Alman hükümeti Paskalya öncesinde halk desteğinde büyük düşüş yaşadı.

COVID-19 pandemisi süreci Merkel hükümetine desteğin düşmesinde etkili oldu.

Vaka sayıları giderek artarken hükümetin salgınla mücadeledeki performansı beğenilmiyor.

Ankete göre, geçen yıl yüzde 70 destek alan Merkel hükümeti bu kez seçmenlerin yarısının desteğine bile ulaşamadı.

Almanların yalnızca yüzde 35'i nisan ayında federal hükümetten memnun olduklarını söyledi. Merkel hükümetini onaylamayanlar ise yüzde 64'ü buldu.

Halkın yüzde 79'u pandemiye mevcut yaklaşımı onaylamadığını söyledi.

Aralık ayında halkın yüzde 60’ı hükümetin süreci yönetişini onaylıyordu.

Merkel liderlikte ise yine popüler

Anket, hükümeti yeterli desteği alamayan Şansölye Angela Merkel'in liderlikte ise önde gitiğini gösteriyor.

Almanların yüzde 58'i Şansölye’nin liderliğinden memnun ya da çok memnun.

Bavyera eyalet başkanı ve Christian Social Union (CSU) lideri Markus Söder yüzde 54 onayla en popüler ikinci olurken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas yüzde 43 memnuniyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Bu hafta sonu bir seçim yapılsaydı Almanlar nasıl oy kullanırdı?

Salgın kötüleştikçe Merkel'in Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisine giderek daha fazla zarar veriyor ve CDU Aralık ortasından bu yana yaklaşık 10 puanlık bir düşüş yaşıyor.

Ankete göre, şimdi bir seçim yapılsa Almanların yalnızca yüzde 27'sinin CDU'yu,, yüzde 22'sinin Yeşiller'i, yüzde 16'sının da Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) seçeceklerini söylüyor.