Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Sincar ilçesi 3 yıl DEAŞ terör örgütünün, son 4 yıldır ise PKK terör örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Duhok ve çevresine sığınan Sincarlı Ezidiler, zor şartlar altındaki yaşamlarına rağmen terör örgütünün varlığı yüzünden topraklarına geri dönemiyor.

PKK ilçeden ayrılmadı

Terör örgütü PKK'ya 1 Nisan'a kadar Sincar'ı terk etmesi için süre tanınmıştı.

Terör örgütü ve ona bağlı grupların "ilçeyi terk ettiği" açıklansa da PKK'nın ilçeden ayrılmadığı görüldü.

Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg, Sincar’da durumun hala değişmediğini vurgulayarak, "Irak askeri, PKK, Haşdi Şabi hepsi orada. Erbil ve Bağdat arasındaki ittifak uygulanırsa çok iyi olur. Eğer ittifak olursa dönebiliriz" dedi.

PKK anlaşmaya uymuyor

Sincar anlaşması 9 Ekim 2020 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşmaya göre terör örgütü PKK'nın ilçeyi terk etmesi gerekiyor.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın şu ana kadar 4 kez süre tanımasına rağmen PKK unsurları bölgeden ayrılmadı.