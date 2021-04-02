Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da vaka sayısında ve can kaybında rekor
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'da son 24 saatte 19 bin 893 yeni vaka ile günlük en yüksek vaka tespit edildi. 433 kişinin ölümüyle de 1 günde rekor can kaybı yaşandı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 bin 893 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 711 bin 630'a çıktı.
267 bin 833 kişi aşılandı
COVID-19 testinin 128 binden fazla yapıldığı ülkede, ölü sayısı 433 artışla 33 bin 679 oldu. Ülkede 10 bin 287 kişi iyileşirken 5 bin 40 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 19 bin 97 kişi aşılandı, aşılananların sayısı 267 bin 833'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
Son Haberler
- 10:35
- 10:33
- 10:26
- 10:23
- 09:58
Sıradaki Haber
Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp yakınında yangın: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz