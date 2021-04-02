Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 bin 893 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 711 bin 630'a çıktı.

267 bin 833 kişi aşılandı

COVID-19 testinin 128 binden fazla yapıldığı ülkede, ölü sayısı 433 artışla 33 bin 679 oldu. Ülkede 10 bin 287 kişi iyileşirken 5 bin 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 19 bin 97 kişi aşılandı, aşılananların sayısı 267 bin 833'e ulaştı.