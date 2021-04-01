Bir süredir çekimleri Gazimağusa'da devam eden ve Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyici ile buluştu.

TRT kameraları, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında da kayıttaydı.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin anlatıldığı @TRT1'in yeni dizisi #BirZamanlarKıbrıs’ın izleyici ile buluştu. Tamamı Kıbrıs’ta çekilen dizide birbirinden farklı karakterlere hayat veren oyuncular, @trthaber’de. https://t.co/FmX0jBSqeq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de galaya katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tatar: Fevkalade önemli bir yapım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının da tabii ki çok önemli davasının hem Türkiye kamuoyunda hem de dünyaya duyurulmasında fevkalade önemli bir yapım olarak değerlendiriyorum. Biz direndik, biz Türkiye'nin desteği ile var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Mesaj bu olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Oktay: Dizinin Kıbrıs'ın nereden nereye geldiğini hatırlatması çok önemli

TRT'ye ve yapım ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dizinin geçmişten geleceğe bir köprü olacağını söyledi.

"Özellikle gençlere ve çocuklara Kıbrıs'ın nereden nereye geldiğini, hele hele bugün geleceğe dönük 5+BM görüşmelerinin olduğu bu dönemde, ne ifade ettiğini özellikle hatırlatması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Eren: Kıbrıs'ta çektiğimiz Türk tarihindeki ilk dizi

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, dizinin hazırlıklarının bir yıla yakın sürdüğünü aktardı.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin anlatıldığı @TRT1'in yeni dizisi #BirZamanlarKıbrıs bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin oyuncuları ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1 Ana Haber’de. https://t.co/YE7HdckrKa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2021

"Bizim Kıbrıs'ta çektiğimiz Türk tarihindeki ilk dizi. Tüm ekip uzun bir süredir Kıbrıs'ta bu diziyi çekmeye çalışıyorlar. O yüzden bizler de çok heyecanlıyız. Tarihi yapımlar stratejimizde TRT olarak Kıbrıs bizim için önemli bir yer tutuyordu ve bir süredir hazırlanıyorduk."

[Fotoğraf: AA]

Eren, dizide çok üzücü olayların işlendiğini, montaj aşamasında bile ekibin zorlandığını anlattı.

"Üç kere montaja girdik, üçünde de ağladık diyorlardı. Seyretmesi kolay değil zor bir iş. Tamamen duygu yüklü bir iş."

"Rauf Raif Denktaş'a, mücahitlere ve Mehmetçiğe minnetle"

İbrahim Eren, dizi yayına girmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a, mücahitlere ve Mehmetçiğe minnetle..." mesajını paylaştı.

"Bir kare, bin sözden evladır. Bütün dünya ne çektiğimizi görecek."#BirZamanlarKıbrıs dizimiz ilk bölümü ile birazdan @TRT1’de.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a, mücahitlere ve Mehmetçiğe minnetle... pic.twitter.com/iU3rHoUrxs — ibrahim eren (@ibrahimeren) April 1, 2021

Oyuncular görüşlerini paylaştı

Dizinin ilk bölümünü birlikte izleyen oyuncular, bölüm sonunda TRT Haber'e konuk oldu.

Ahmet Kural, diziyle ilgili, "Bana göre manevi görev olarak görüyorum ben bunu. Gerçek olaylardan yansıtıldığı için biz de bunu elimizden geldiğince gerçeğine uygun bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Başrol oyuncularından Pelin Karahan, sarsıcı olmasına rağmen dizinin izlenmesi gerektiğini belirterek, "Geçmişte yaşanılanları unutmamak, unutturmamak lazım. Ben çok dram işi çektim ama en ağır oynadığım rollerden biri bu galiba" dedi.

Çocuk oyuncular Yağmur Arazlı ve Rüzgar Irmaklıoğlu, oyunculukları ile göz doldurdu.

TRT'nin iddialı yapımı

Dizi, 1963 ile 1974 yılları arasında Ada'daki Türklere uygulanan Rum-Yunan zulmünü gerçek olaylardan esinlenerek ekrana taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.