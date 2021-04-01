Sea Shield-21 Davet Tatbikatı, Batı Karadeniz’de yapıldı
Sea Shield-21 Davet Tatbikatı, Romanya'nın ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Kemalreis fırkateyninin katılımı ile gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı, Sea SHIELD-21 Davet Tatbikatı'nın 19-29 Mart tarihleri arasında Batı Karadeniz'de gerçekleştirildiğini duyurdu.
Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Bulgaristan, İspanya, Polonya ve Yunanistan katıldı.
1⃣ SEA SHIELD-21 Davet Tatbikatı; Romanya ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimizin katılımı ile 19-29 Mart 2021 tarihleri arasında Batı Karadeniz’de icra edilmiştir. pic.twitter.com/o6bzV5EXBT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2021
Ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Kemalreis fırkateyni de tatbikatta görev aldı.
Tatbikattan sonra TCG Kemalreis fırkateyni ile birlikte İspanyol, Bulgar ve Romen gemileri 29-31 Mart tarihleri arasında Samsun liman ziyareti gerçekleştirdi.
2⃣ Tatbikat sonrasında TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile birlikte SNMG-2’de görevli İspanyol ESPS MENDEZ NUNEZ, Bulgar BGS SMELI ve Romen ROS REGINA MARIA gemileri 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında Samsun liman ziyareti icra etmiştir.https://t.co/6V0d5utK3s pic.twitter.com/LO7PhJkfZs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2021
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