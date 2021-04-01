Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay Valiliği: Afrin'de 2 canlı bomba etkisiz hale getirildi
Hatay Valiliği, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li 2 canlı bombanın güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Emniyet güçlerinin dikkati, olası bir saldırıyı önledi.
Hatay Valiliği, bugün saat 16:30 sıralarında Afrin’de sivil halkın yoğun olduğu bölgede PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bombanın düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Olaya ilişkin tahkikat (soruşturma) başlatıldı.
Etiketler: Afrin PKK/YPG Terör Örgütü
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