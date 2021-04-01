Turşu tankına çıplak ayaklarıyla girerek dans etti, bir arkadaşı da onu çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti...

İnsan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayan 2 işletme çalışanından biri Şanlıurfa'da diğeri ise Turgutlu'da gözaltına alındı. Görüntünün çekildiği Turgutlu'daki turşu işletmesi ise mühürlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, mühürledikleri işletmeyi faaliyetten men etti.

Mühürlenen işletmeye 30 bin lira ceza

Ekipler, işletmedeki turşu tanklarından incelenmek üzere numuneler aldı.

Tesise, 30 bin 406 lira idari para cezası da uygulandı.

Manisa Tarım İl Müdür Metin Öztürk, işletmeye ceza verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu işletmenin faaliyeti durdurulmuş ve mühürlenmiştir. Aynı zamanda hem ilgili işletme hem de ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bakanlığımız gıda ile ilgili tüm süreçleri hassasiyetle takip ediyor."

Turşu tankında dans eden kişi gözaltında

Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri yer alan A.G. ile işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntüyü çeken ve sosyal medyada paylaşan diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.