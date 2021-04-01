Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
Bu kapsamda, Yağsıyan köyünde 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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