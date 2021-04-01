Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce Yazıbelen köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Köydeki karantina süresinin 2 Nisan'da dolacağı belirtilen açıklamada, yeni vakalar nedeniyle bu sürenin 5 gün daha uzatıldığı söylendi.

Taşköprü'de ise Seka İlk ve Ortaokulundaki 3 personelin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.