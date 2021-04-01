Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köyde karantina süresi 5 gün uzatıldı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantina süresi 5 gün daha uzatıldı. Taşköprü ilçesindeki bir okulda ise eğitime 10 gün ara verildi.
Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce Yazıbelen köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Köydeki karantina süresinin 2 Nisan'da dolacağı belirtilen açıklamada, yeni vakalar nedeniyle bu sürenin 5 gün daha uzatıldığı söylendi.
Taşköprü'de ise Seka İlk ve Ortaokulundaki 3 personelin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
Etiketler: Karantina Yüz Yüze Eğitim
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