Vedat D'nin kullandığı otomobil, 75. Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta Davut Ö. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra bir pastaneye girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yol bir süre trafiğe kapandı

Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan Vedat D, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasar gören otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Pastane sahibi Serhat Ergün, "Ben müşterilerimle ilgilendiğim sırada otomobil iş yerine girdi. Dükkanım yıkıldı sandım. Sanırım süratliymiş ve kırmızı ışıkta geçmiş. Çok şükür içeride müşterimiz yoktu. Ucuz kurtulduk" dedi.