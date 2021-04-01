Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel, 2 ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli gerekli işlemler için Zonguldak'a getirildi.