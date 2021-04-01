Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye gözaltı
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürenlere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, horoz dövüştürerek bahis oynayan 27 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Umutkaya köyündeki bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini aldı.
Harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Horoz dövüştürerek bahis oynayan 27 kişi gözaltına alındı.
Bağ evinde bulunan 5 horoz ve 2 tavuk, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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