İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Umutkaya köyündeki bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini aldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Horoz dövüştürerek bahis oynayan 27 kişi gözaltına alındı.

Bağ evinde bulunan 5 horoz ve 2 tavuk, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.