Kocaeli’de batan teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı
Kocaeli’nin Kandıra açıklarında bir balıkçı teknesi fırtına nedeniyle battı. Suda ölüm kalım mücadelesi veren 3 kişi, yaklaşık 1 saatin ardından ekipler tarafından kurtarıldı.
“Gencali 2” isimli balıkçı teknesi, sabah saatlerinde Kefken Balıkçı Barınağı’ndan denize açıldı.
Balıkçılar, ağlarını attıktan kısa bir süre sonra Babalı Mahallesi Dikili mevkiinin 3 mil açıklarında fırtınaya yakalandı.
Teknenin su almaya başladığını fark eden balıkçılar, telsizle Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü’nden yardım istedi.
Can yeleklerini giyerek tekneye tutundular
Yardım çağrısının ardından balıkçılar Ceyhun Atlı, Cumhur Atlı ve Abdurrahman Ekrem can yeleklerini giyerek tekne parçalarına tutundu.
Yaklaşık 1 saat denizde bekleyen balıkçılar, hipotermiye yakalanmamak için sürekli hareket ettiklerini ve konuştuklarını söyledi.
Balıkçılardan biri hipotermi geçirdi
Bölgeye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan 3 denizci hastanede gözlem altına alındı.
Balıkçılardan Abdurrahman Ekrem’in hipotermi geçirdiği öğrenildi.