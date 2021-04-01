Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde mahsur kalan göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik koştu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bot, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Bottaki 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarındaki lastik bot motor arızası yüzünden sürüklendi.
Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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