Kendisi gibi birçok hekim yetiştirdi, koronavirüs ile mücadele eden sağlık ordusundaki ilk kayıptı.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu yaşamını yitireli bir yıl oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Taşçıoğlu için bir mesaj paylaştı:

"Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."