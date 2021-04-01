İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan hakları raporunun Türkiye bölümündeki asılsız iddialara yanıt verdi.

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin insan hakları konusunu iç politika meselesi olarak değil evrensel bir mesele olarak gördüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki ve dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı çıkan tek lider olduğunun da altını çizen Altun, Türkiye'nin, insan hakları konusundaki en büyük ilerlemeyi AK Parti hükümetleri yönetiminde kaydettiğini aktardı.

"Esasen biz 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdik"

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen biz 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdik. Kanun ve yönetmeliklerimizi ihtiyaç hasıl oldukça yenileme yaklaşımının en son örneği de Adalet Reformu ile İnsan Hakları Eylem Planı'dır."

"Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içeriyor"

Fahrettin Altun, raporun Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini belirterek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde insan hakları hassasiyetine dikkat çekti.

"Türkiye, terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelesini güvenlik ve insanlarımızın hak ve özgürlükleri arasındaki dengeyi göz önünde bulundurarak devam ettiriyor."

Terör örgütlerini özgürlüklerin önündeki en büyük engel olarak niteleyen Altun, "Türkiye, AB ve ABD ile diyalog kapısını her zaman sonuna kadar açık tutmuştur ve tutmaya devam etmektedir. Ancak, özgürlüklerle birlikte halkımızın emniyet ve güvenliği de kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

"Rapor, gerçeklerden kopuk"

Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporunun gerçeklerden kopuk olduğunu da vurgulayarak, terörle mücadeleye ve hükümetin vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına yönelik haksız eleştirilerin ciddiye alınamayacağını aktardı.