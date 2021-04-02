Dolmabahçe Sarayı içerisinde yer alan Milli Saraylar Resim Müzesi birçok önemli esere ev sahipliği yapıyor.

Veliahd Dairesi’nde kurulan müze, 19. yüzyılda Osmanlı’da gelişen ve dönüşen resim beğenisini yansıtmanın yanı sıra batılı anlamda Türkiye’nin ilk tablo koleksiyonu olma özelliğini taşıması açısından da büyük bir öneme sahip.

600'e yakın esere ev sahipliği yapan Resim Müzesi, eserlerin tarihlerine ve niteliklerine göre sınıflandırıldığı 11 bölümden oluşuyor.

Saray ressamlarından Abdülmecid Efendi’ye dönemin önde gelen isimlerinin eserleri, portrelerden Osmanlı padişahlarına kadar çok sayıda kategorize edilmiş tablo Resim Müzesi salonlarında sergileniyor.

Salonları göz kamaştırıyor

Müzenin en ilgi çekici bölümlerden biri, profesyonel anlamda resim sanatına emek vermiş Halife Abdülmecid Efendi’ye ait kütüphane odasında kurularak uluslararası pek çok sanatçının İstanbul’dan kesitlerine yer verilmiş tabloların sergilendiği salon.

Sarayda Tören Salonu olarak bilinen ve kaplamalarıyla dikkat çeken bölümde ise Ayvazovski’nin romantizmi ve realizmi yansıtan eserleri sergileniyor.

'Saray Ressamları' bölümünde, Fausto Zonaro, Stanislaw Chlebowski gibi saray ressamlarının eserleri, 'Oryantalist Ressamlar' bölümünde ise doğunun estetiğini batının perspektifinden yansıtan tablolar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Resim Müzesi`nde ziyaretçilere rehber olması amacıyla müzenin tematik bölümlerinin ve eserlerin tanıtıldığı bir de kitap bulunuyor.

“Resim yapmaya davet ediyorum”

Sanat tarihçisi olan Gülsen Kaya, Milli Saraylar Resim Müzesi’nin yöneticiliğini yapıyor. Müzede yüzlerce eserin sergilendiğini belirten Kaya, Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı’nın da Milli Saraylara bağlanmasının ardından bu tarihi yapılarda yer alan eserlerin de kendi salonlarında sergilendiğini söylüyor.

Müzenin bulunduğu binanın da bir sanat eseri olduğunu hatırlatan Gülsen Kaya, öncelikli amaçlarının önce binayı, sonra da eserleri büyük bir titizlikle koruyarak sanatseverlerin beğenisine sunmak olduğunu vurguluyor.

Müzede aynı zamanda tarih, kültür ve sanat atölyesinin de bulunduğunu anlatan Kaya, 7’den 77’ye bütün sanatseverleri müzelerinde resim yapmaya davet ediyor.

Milli Saraylar Resim Müzesi pazartesi hariç her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

