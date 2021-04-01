İçerik üreticisi Halil Bekar, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini görüntülemek için binlerce kilometre yol katederek hazırladığı ‘What is Turkey?’, ‘Bana Türkiye’yi Göster’, ‘Türkiye’nin Semaları’, ‘Türkiye’nin Yıldızları’ isimli videolarıyla tüm dünyada beğeni kazanıyor. Bekar’ın aylar hatta yıllar süren yolculuklarını konuştuk.

Yolculuk nasıl başladı?

Bekar, “Seyahat etme hevesim ilk yurt dışına çıktığım zaman başlamıştı” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Orada seyahat etmeyi çok beğendim. Çok da güzel yerler gördüm ama Türkiye’de bu kadar seyahat etmemiştim hiç ve Türkiye’yi çok merak ettim. Biraz da bizim ülkeyi gezmek istedim ve gezdikçe aşık oldum ve çok daha fazlası olacağını düşündüm. Yaklaşık yedi, sekiz senedir geziyorum ve hala yeni yerler keşfediyorum ve her gördüğüm yerde böyle muazzam bir heyecan doluyor içime.”

Bekar, yolculuğunun başında kendisine “Türkiye’yi dünyaya hak ettiği şekilde gösterme” hedefi koyduğunu da sözlerine ekliyor. Aldığı güzel yorumlar bu hedefine ve yaptığı işe kenetlenmesini sağlamış.

Bir videoyu hazırlamak yıllar alabiliyor

Bekar, bazı videoları hazırlamanın uzun zaman aldığını belirtiyor. 'Türkiye’nin Semaları' serisinden videoların çekimi ortalama 1-2 yıl sürerken, 'Türkiye’nin Milli Parkları' serisinden videoların ortalama 6 ay ve 'Show Me Turkey' serisinden videoların ortalama 3 ayda çekildiğini söylüyor. Son yaptığı 'Türkiye'nin Yıldızları - Türkiye'den Galaksiye Bakmak' videosunun çekimi ise 3 yıl almış.

“Dört tane serim var şu an Türkiye ile ilgili. Bir tanesi ‘Türkiye’nin Semaları – Skies of Turkey’… İngilizce olarak yapıyorum bu seriyi. Türkiye’yi gezerek, sadece drone ile görüntüleyerek… Birkaç yılda bir tane video çıkarabiliyorum. Çünkü çok fazla vakit alıyor gezmek ve çekim yapmak. Onun haricinde bir tane de ‘Türkiye’nin Yıldızları’ var. Son çıkardığım video... Bu da yaklaşık olarak üç, dört yıl sürdü. 2017’den videolarım var mesela ‘Türkiye’nin Yıldızları’nda. Çünkü yıldızları çekmek bayağı vakit isteyen bir şey. Bir saniyelik görsel için bile böyle saatlerce orada durmanız gerekiyor.”

Yabancılar hayranlıkla izlerken orada yaşayanlar bile şaşırıyor

Bekar, şehirlerin çoğu kişi tarafından bilinmeyen güzelliklerini ön plana çıkardığı Show Me Turkey serisini, daha geniş bir kitleye hitap etmek için İngilizce olarak hazırlıyor. “Kendimizi ne kadar ifade edersek o kadar iyi anlaşılırız” diyor.

Dünyanın farklı yerlerinden insanlar, Show Me Turkey videolarını izleyip hayran olduklarını gösteren, “reaction” videoları olarak da bilinen, videolar çekiyor. Bekar, düşüncelerini şöyle aktarıyor:

“Benim videomu değil, tamamen bizim ülkemizin güzelliklerini izliyorlar. Aslında bizim ülkemizin güzelliklerine ağzı açık bakıyorlar. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla ben biraz daha bunu insanlara aktarabiliyorsam ne mutlu bize.”

Bekar, gezdiği şehirlerde orada yaşayanların bile gitmediği yerleri gösteriyor.

“Çok fazla bilmiyorlar insanlar yaşadıkları yeri. Dolayısıyla ben o bölgeyi onlara gösterdiğim zaman, ‘Oo burası burada var mıymış? Vay be, bak bizim memleket’ falan diyorlar çoğu zaman. Çünkü biraz daha bilinmeyen yerleri gösterdim ve insanlar böyle ‘Biz burada mı yaşıyormuşuz?’ falan dediler.”

“What is Turkey?” videosu viral oldu

Bekar, diğer videolara kıyasla “What is Turkey?” videosunu çok kısa sürede hazırladığını ve paylaşmadan önce bu kadar izleneceğini düşünmediğini söylüyor.

“Ben şaşırdım. Bu kadar patlayacağını düşünmüyordum. Bir de işin güzel yanı, o video gibi bir sürü video yapabilirim ve farklı görseller kullanabilirim. Çünkü gerçekten Türkiye öyle zengin bir coğrafya.”

“Umarım herkes bir gün Türkiye’yi yaşar”

Bekar, Türkiye’yi gezmenin onda bıraktığı etkiyi şu sözlerle açıklıyor:

“Türkiye’yi gezmek bana yaşadığım toprakları takdir etme fırsatını verdi. Çünkü gerçekten gezdikçe ne kadar zengin bir yerde yaşadığımızı, insanların aslında ne kadar farklı yerlerde, ne kadar farklı coğrafyalarda olsa da ne kadar özünde bir olduğunu ve güzel olduğunu anlattı bana.”

Türkiye’de yaşayanlara bir tavsiyesi var:

“Fırsatını buldukça kesinlikle çıkın ve olduğunuz yeri ve ülkenizi keşfedin. Türkiye’yi görmek ayrı ama ben herkese derim yani umarım herkes bir gün Türkiye’yi yaşar.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu