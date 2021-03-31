Antalya'da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Aşık, 5 torun sahibi.

İlk üniversiteyi, Dış Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bölümünde okudu. Buradan mezun olduktan sonra 10 yıl memuriyet ve 35 yıl da turizmle uğraştı.

Emekli olduktan sonra torunlarına özendi ve 69 yaşında tekrar üniversite sınavına girdi. Sınavda başarılı olan Mehmet Amca, uluslararası ilişkiler bölümünü kazandı.

"Torunlarımla birlikte üniversiteye başladım"

Torunlarına özenerek üniversiteye başladığını söyleyen Mehmet Aşık, "Torunlarım üniversiteye başladıktan sonra onların çalışma sevincini gördüm. Benim de başlamam lazım dedim ve onlarla beraber ben de üniversiteye başladım. Onlardan iki yıl sonra bitirdim üniversiteyi" dedi.

Almanca, Rusça, İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet Amca, azmiyle hem takdir topluyor, hem de gençlere örnek oluyor.

Görenler şaşırıyor

Onu sınavda, ya da öğrenci kartı ile otobüste görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.



"Öğrenci kartım var. Otobüse bindim ve otobüs ücretleri toplanıyor. Kartı paranın yanına koydum, otobüs muavini kartı aldı, parayı aldı, buradaki çocuk kartını burada unutmuş dedi. O kart benim, öğrenci de benim dedim. O da hızlıca şoföre gitti, yaşlı öğrenci olur mu diye sormuş ve indirimli yolculuk yaptım."



Hedeflerinden vazgeçmeyen Mehmet Amca şimdi de ALES'e hazırlanıyor. Hayali tarım ekonomisi bölümünde yüksek lisans yapmak.