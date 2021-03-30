Harvard Üniversitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı araştırma, evden çalışanların ofise dönmek istemediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, insanların çoğu koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren evden çalışma modelini sevdi. Bunun performanslarını artırdığını düşünüyor, esnek çalışmayı tercih ediyor.

Çalışanların yüzde 81'i ofise dönmek istemiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmaya göre, çalışanların yüzde 81'i ofise dönmek istemiyor. Ofise haftada iki ya da üç gün gitmek isteyenlerin oranı da yüzde 61.

Çocuğu olan çalışanlar, ofise dönmek istiyor

Tam zamanlı işe dönmek isteyenler ise sadece yüzde 18. Ofise dönmek isteyenlerin demografik yapısı ise dikkat çekici. Çocuk sahibi çalışanlar arasında ofise dönmek isteyenler, çocuğu olmayanlara göre daha fazla ofise dönmek istiyor. Benzer şekilde evliler arasında ofise dönmek isteyenlerin oranı da bekarlara göre daha yüksek.

Her üç kişiden biri evdeyken işe daha iyi odanlanıyor

Katılımcıların çoğunluğu, evden çalışmanın performanslarını da olumlu etkilediği görüşünde. Buna göre, her üç kişiden biri 2020 performansının 2019'dan daha iyi olduğunu belirtiyor. Evdeyken, işe daha iyi odaklandıklarını vurguluyor.

Evden çalışmanın olumsuz yönü ise alınan kilolar olarak belirtiliyor. Araştırmaya katılan her üç kişiden biri evden çalışırken en az 5 kilo aldığını söylüyor.