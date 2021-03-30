Kelime anlamı "etkileyici" olan ve "Influencer" adı verilen bu kişiler, son yıllarda YouTube gibi sosyal medya platformlarında gençler üzerinde adeta bir kahraman etkisi yaratıyor. Milyonlarca genç ve çocuk bu kişileri yakından takip ediyor.

Gençlerin ruh sağlığı olumsuz etkileniyor

Gençlerin bu sanal kişiliklerden etkilenmesinin olumsuz yanları olabileceğini söyleyen Psikiyatrist Doç. Dr. Nermin Gündüz, şunları söyledi:

“Onlar gibi konuşmak, onlar gibi davranmak, onlar gibi espriler yapmak, onların güldüğü şeylere gülmek, onlar gibi giyinmek gibi bir takım gerçekçi olmayan beklentiler içerisine girdi gençlik.

Sosyal medyada oluşturulan bu kişilikler, zaman zaman çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Takip ettikleri kişilere benzemediklerini gördüklerinde, ruhsal sıkıntılar başlıyor. Depresyon, kaygı, yeme-içme ve beden algısı bozuklukları sıkça görülüyor.”

Ebeveynler ne yapmalı?

Uzmanlar, anne babaları çocuklarla işbirliği yapma ve iyi bir iletişim kurma yönünde uyarıyor. Gençlerin ve çocukların sosyal medyada harcadıkları zamanın da planlanması öneriliyor.