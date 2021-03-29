Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyete geçirdiği 'Hayır Market’ şubelerinden biri Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alıyor.

Bu markette her şey ücretsiz. Bursa Osmangazi’deki Hayır Marketi’nden ihtiyaç sahibi 600 kişi faydalanıyor. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/GnAAyGoGVq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2021

Bu markette her şey ücretsiz

Raflarında, sütten şekere, makarnadan yağa hemen hemen tüm temel gıda ürünleri bulunuyor. 600 kişinin faydalandığı markette her şey ücretsiz.

İhtiyaç sahipleri, camilerdeki din görevlileri tarafından belirleniyor. Marketteki ürünler, hayırseverler ve din görevlilerinin bağışları ile karşılanıyor.

Kitapları okuyana hediye çeki

Hayır Marketi'nde ayrıca bir kitaplık bulunuyor. Buradaki kitapları okuyan çocuklara da 20 lira marketten alışveriş yapabilecekleri hediye çeki veriliyor.