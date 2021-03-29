Bursa Osmangazi'deki 'hayır market' ücretsiz hizmet veriyor
Türkiye Diyanet Vakfı, 'Hayır Marketleri’ ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Markette gıdadan temizlik malzemesine 100'e yakın ürün yer alıyor. Ürünler, hayırseverler ve din görevlilerinin bağışlarıyla karşılanıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyete geçirdiği 'Hayır Market’ şubelerinden biri Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alıyor.
Bu markette her şey ücretsiz. Bursa Osmangazi’deki Hayır Marketi’nden ihtiyaç sahibi 600 kişi faydalanıyor. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/GnAAyGoGVq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2021
Bu markette her şey ücretsiz
Raflarında, sütten şekere, makarnadan yağa hemen hemen tüm temel gıda ürünleri bulunuyor. 600 kişinin faydalandığı markette her şey ücretsiz.
İhtiyaç sahipleri, camilerdeki din görevlileri tarafından belirleniyor. Marketteki ürünler, hayırseverler ve din görevlilerinin bağışları ile karşılanıyor.
Kitapları okuyana hediye çeki
Hayır Marketi'nde ayrıca bir kitaplık bulunuyor. Buradaki kitapları okuyan çocuklara da 20 lira marketten alışveriş yapabilecekleri hediye çeki veriliyor.