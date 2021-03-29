Birecik ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Çulcuoğlu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere kuşları anlattığı için "Kelaynakçı Mustafa" olarak tanınıyor. Çulcuoğlu, nadide kuşların soylarının tükenmemesi için büyük çaba gösteriyor.

Fahri av müfettişliği de yapan Çulcuoğlu, özellikle kuşların görüldüğü Fırat Havzası istasyon civarında teleskopla kelaynakların takibini yapıyor, hayvanların yem ve sularını da gönüllü olarak veriyor.

‘Kelaynakçı Mustafa’ turistlere kelaynakları tanıtıyor

Çektiği 100 bini aşkın kelaynak fotoğraf koleksiyonuyla bilinen "Kelaynakçı Mustafa", bindiği kelaynak fotoğraflarıyla süslü otomobili, giydiği kelaynak desenli tişörtüyle doğaseverlerin ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Çulcuoğlu, Kelaynak Üreme İstasyonu karşısında eşinin kelaynak desenli havlu, kupa ve anahtarlık gibi çok sayıda hatıra eşyalarını sergilediği cafede vakit geçirip, bölgeye gelen ziyaretçilere kuşları gönüllü olarak anlatıp, çay kahve ikram ediyor.

"Ömrümü kelaynaklara adadım"

15 yaşına kadar dedesinin bahçesinin civarında gezen kelaynak kuşlarının içerisinde büyüyen Mustafa Çulcuoğlu, şunları söyledi:

"Son 12 yıldır kendimi ömrümü kelaynaklara adadım, onlarla birlikteyim. Arazide peşlerindeyim fotoğraflarını çekiyorum, gözlemler yapıyor görüntü ve kayıtlarını alıyorum. Kuşlarla yaşamaya çalışıyorum. Dört kuşaktır kuşçuluktan gelen bir ailenin çocuğuyum. Küçüklüğümden beri kuşların içerisindeyim."

"100 bin kelaynak fotoğrafım var"

Çulcuoğlu, çektiği fotoğraflardan sergi açmak istiyor:

" Yaklaşık 160 bin fotoğraf karem var. Bunun hemen hemen 100 bini kelaynak kuşlarından oluşan dev bir koleksiyon. Ülkemizin birçok ilgili resmi kurumlarında hatta kitaplarda benim çektiğim kelaynak fotoğraflarım var. Dünya ile bu sevgimi ve eserlerimi paylaşıyorum. Gelecekte bu arşivimi daha güzelleştirip sergilemeyi de düşünüyorum.”

“Bunlar bizim doğal mirasımız"

Kelaynak kuşlarını çok seven Çulcuoğlu, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşları yaşatarak gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini vurguladı:

“Sadece seviyorum demekle olmaz koruyacağız, yaşatacağız gelecek nesillere bırakacağız. Nasıl geçmiş nesil bize bıraktıysa biz de gelecek nesillere bırakacağız. Çünkü bunlar bizim doğal mirasımız."