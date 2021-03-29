Dijital müzeler, online tiyatro oyunları, online atölyeler… Teknolojiyle iç içe yaşayan “zamane” çocuklarının dersleri dışında kalan zamanlarını kültürel etkinliklerle geçirmesi büyük önem taşıyor. Bunun için dijital ortamda sayısız seçenek bulunuyor.

Çocukları dijital platformda sanatla buluşturan 'Sanal Dedektifler' bunlardan biri. İstanbul Modern’in çocuklara özel olarak hazırladığı 'Sanal Dedektifler' hem eğitiyor, hem de öğretiyor.

'Sanatçı ve Zamanı' sergisinden esinlenildi

'Sanal Dedektifler' için İstanbul Modern’in 2015-2018 yılları arasında Karaköy’deki eski binasında ziyaret edilen 'Sanatçı ve Zamanı' isimli koleksiyon sergisinden yola çıkıldı. Çocuklar, kendilerine özel sanal tur sayesinde pek çok sanatçı ve eserleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak ulaşılabilen Sanal Dedektifler, iki yaş grubu gözetilerek hazırlandı. 4-7 yaş arası çocukların sanal tura aileleriyle birlikte katılması tavsiye ediliyor. 8-12 yaş grubu ise tek başına ya da aileleriyle birlikte turu tamamlayabilir.

Katılanları bir sürpriz bekliyor

Gelelim serginin içeriğine… Sergi dört bölümden oluşuyor ve her bölüm farklı bir renkteki ikonlara tıklanarak açılıyor. Bölümler şöyle sıralanıyor: Sesli Tur, Soru Kartları, Bilgi Kartları ve Sanatçıların İzinde…

Sanal tura katılan çocukları bir de sürpriz bekliyor. Çocuklardan en fazla etkilendikleri sanat eserinden yola çıkarak resim yapmaları isteniyor. Bu resimler müzenin web sitesinde de sergilenebiliyor.

Ayrıca üç farklı projeye dahil olanlara 'Sanata Sarıl Katılım Belgesi' veriliyor. Bu hem eğlendiren hem de eğiten aktiviteye katılmak için www.istanbulmodern.org adresini tıklamak yeterli.

Arter’in eğlendirirken öğreten çocuk atölyeleri

Çocuklara sanatı eğlendirirken öğreten bir diğer adres ise Arter… Aynı anda pek çok kültürel etkinlik düzenleyen Arter’de şu sıralar çocuklar için farklı atölye çalışmaları bulunuyor.

Farklı yaş grubundan çocukların, çeşitli malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını geliştiren atölye çalışmalarına sadece kayıt yaptırarak çevrim içi ücretsiz katılmak mümkün.

Arter’de halen devam eden atölye çalışmaları şöyle:

Yağmur Ormanı’nda Bir Gezinti

Arter’in 'Karbon' isimli performans salonunda sergilenen 'Yağmur Ormanı V' çalışmasına 4-6 yaş aralığındaki çocuklar katılabiliyor. Çocuklar bu atölyede nesneleri yorumlama şansına sahip oluyor. Duydukları sesleri hayal güçleriyle görselleştirerek Yağmur Ormanı’nda rengarenk bir gezintiye çıkıyorlar.

Yağmur Ormanı’nda Bir Gezinti 24 Nisan’a kadar her cumartesi

Saat 11.00’de tekrarlanıyor.

Müziği Görebilir Miyiz?

'Müziği Görebilir Miyiz?' atölyesi 7-11 yaş aralığındaki çocuklara hitap ediyor. Atölye, 'Dinleyen Gözler İçin' sergisinde yer alan yapıtlar aracılığıyla çocukları notaların ve sessizliğin renkli dünyasını keşfe çağırıyor. Atölyede şekiller, çizgiler ve farklı nota gösterimleri üzerine sohbetler mevcut. Bunun yanı sıra çocuklar nefeslerini kullanarak dans eden müzik desenleri de oluşturabiliyor.

Atölyeye 10 Nisan’a kadar her cumartesi saat 11.00’de katılmak mümkün.

Siyah Beyaz Heykeller

Siyah Beyaz Heykeller, Arter’de sergilenen yapıtlar aracılıyla çocukları siyah ve beyazın farklı çağrışımlarını keşfetmeye davet ediyor. Atölye çalışması 6-9 yaş arası çocuklar için uygun. Dolu ve boş, karanlık ve aydınlık, yer ve gök gibi ikilikler üzerine şekillenen atölye çalışmasında, çocuklar aynı zamanda yaratıcılıklarını da kullanıyor. Siyah ve beyaz şeritleri kullanarak üçboyutlu heykeller üretiyor, sanatta boyut ve mesafeyi araştırıyorlar.

Siyah Beyaz Heykeller, 17 Nisan’a kadar her cumartesi saat 11.00’de çocukları bekliyor.

Arter’deki atölyeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.arter.org.tr/ adresini ziyaret etmek yeterli.

