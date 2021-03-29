Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oyuncu Fazıl Ender Uzun yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Oyuncu Fazıl Ender Uzun, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun, bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a kemik tümörü teşhisi konulmuştu.
69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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