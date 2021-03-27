Büyük Türk filozofu Farabi'nin şehri Otrar, Kazakistan'da Seyhun Irmağı'nın kıyısında yer alıyor. Bu şehirde ilk yerleşim milattan önceye uzanıyor.

Kadim kent; Kale, Şehristan ve Rabat olmak üzere 3 büyük semtten oluşuyordu. Otrar, Moğol istilasında yakıldı.

Şehir, 1998 yılında ise UNESCO'nun Dünya Mirası Listesine alındı. Tarihi kentte kazı çalışmaları devam ediyor.

"Şehrin iskeleti ortaya çıkarıldı"

Arkeolog Serik Akılbek, "Otrar'da arkeolojik çalışmalar 19. yüzyılın sonunda başlatıldı. 1969 yılından itibaren ise düzenli olarak keşif ve kazı çalışmaları yürütülüyor. Yıllardır devam eden kazılar sonucunda, bugün şehrin iskeleti ortaya çıkarıldı" dedi.

Kazı alanında cami, medrese, imarethane, hamam ve sosyal yapılar ortaya çıkarıldı.

"Sanatçılar tarafından kullanılan yüz maskesi bulundu"

Kanalizasyon sistemi de 10'uncu yüzyılda ulaşılan şehirleşme düzeyini gösteriyor.

Arkeolog Akılbek, "Kazı çalışmalarında, altından yapılmış parfüm kutuu ve çok sayıda altın para çıkarılıyor. Bizi şaşırtan bulgular da bunlar. Örneğin satranç taşı, sanatçılar tarafından kullanılan yüz maskesi... O dönemde, burada çeşitki konser ve tiyatro programlarının yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

TİKA desteği

Otrar, Türkistan şehrine yaklaşık 57 kilometre uzaklıkta.

Bağımsızlıktan sonra şehirdeki iç kalenin giriş kapısı TİKA'nın desteğiyle restore edildi.