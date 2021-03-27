Virginia Beach kentinde, yerel saatle 23.20 sularında sahil bölgesinde silahlı çatışma yaşandı.

Silah seslerinin duyulduğu ilk noktada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor

Olay yeri incelemesi sırasında ilk noktanın yakınlarında polisin bir kişinin ateşine karşılık vermesi sonucu ikinci ölümün gerçekleştiği aktarıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahlı saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Virginia Beach Emniyet Müdürü Paul Neudigate ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki farklı olay yeri var. Çok kaotik bir olay yaşıyoruz, çok kaotik bir gecemiz var. Durumu kontrol altına aldık, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız" dedi.