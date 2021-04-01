Aydın çam fıstığı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, coğrafi işaret tescilinin, ürünü benzerlerinden ayırıp kökenini ve üreticisini koruduğunu, yerel ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

"Yüzde 80'i ihraç ediliyor"

Türkiye’de üretilen çam fıstığının yüzde 60’ının Aydın'dan karşılandığını anlatan Çondur, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin yüzde 80’i de ihraç ediliyor. Bölgemizin marka değerini artırmak, tarımsal ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına başlayacağız. Aydın çam fıstığı coğrafi işaret başvuru sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz."