Türk sanatçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Gürcistan'da konser verdi

Türk sanatçılar Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu'nun gün içinde Tiflis Devlet Konservatuvarı salonunda verdikleri ilk konseri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, diplomatlar ve konservatuvar yetkilileri dinledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Rezidansı'nda akşam saatlerinde verilen ikinci konsere ise Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, Gürcistan Savunma ve Dışişleri bakanlarının yardımcıları, Gürcistan hükümetinden üst düzey temsilciler, Gürcistan Ortodoks Kilisesi yetkilileri, sanatçılar ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Orbay, yaptığı açıklamada, Serdaroğlu ile Tokay tarafından Tiflis Devlet Konservatuvarı öğrencilerine ücretsiz bir ders de verildiğini söyledi.

"Konserler çok beğeni aldı"

Sanatçıların gün içinde iki konser verdiğine dikkati çeken Orbay, konserlerde Türk ve Gürcü bestelerinin seslendirildiğini ifade etti. Orbay, "Konserlerin repertuvarını özellikle iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı vurgulayacak parçalardan seçtik. Konserlerin çok beğeni aldığını gördük" dedi.

Türk-Gürcü ilişkilerinde kültürel bağların güçlendirilmesi için gelecekte de benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getiren Orbay, "Birbirine bu kadar yakın iki ülkenin tabiatıyla bu alandaki işbirliğinin çok daha fazla derinleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Yıl boyunca benzer etkinlikler yapılacak"

Konserlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında verilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Orbay, yıl boyunca benzer etkinliklerin yapılacağını kaydetti.

Orbay, ayrıca, konserlerin düzenlenmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.