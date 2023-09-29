Parçalı Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 29.09.2023 16:40

Kayıp küpe arayan aile bin yıllık Viking kalıntısı buldu

Norveçli bir aile bahçelerinde kaybolan küpelerini ararken Viking döneminden en az bin yıllık kalıntılar buldu.

Kayıp küpe arayan aile bin yıllık Viking kalıntısı buldu
[Fotograf: İHA]

Norveç'in güney kıyısındaki Jomfruland adasında yaşayan Aasvik ailesi, kayıp altın küpeler için dedektör kullanarak kazı çalışmalarına başladı. Aasvik ailesi, küpeyi bulamasa da en az bin yıllık kalıntıya ulaştı.

Norveçli aile, kase şeklinde bir toka ve Viking döneminden kalma bir cenaze töreni parçasına benzer kalıntılar çıkardı.

Uzmanlar, eserlerin 9. yüzyılda Jomfruland adasında bir kadının cenazesinde kullanılmış olabileceğini ifade ediyor.

Bir diğer uzman ise bulunan kalıntının 780 ile 850 yıllarına ait bir toka olduğunu ifade etti.

Vestfold Kültürel Mirası ve Telemark İl Konseyi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jomfruland'da Viking zamanından kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" denildi.

Uzmanlar adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimlerin bulunduğunu ancak şimdiye kadar bulunan kanıtların yalnızca Orta Çağ'a kadar uzanmış olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:05
Dışişleri Bakanlığı: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyoruz
17:58
ABD Kongresi'nin en yaşlı üyesi Senatör Dianne Feinstein 90 yaşında hayatını kaybetti
17:40
Edirne'de cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı
17:36
Muş’ta 2100 rakımlı tesisten Japonya’ya alabalık ihracatı
17:34
İngiltere’de okul servisi devrildi: 2 ölü
17:29
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Manukyan tutuklandı
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ