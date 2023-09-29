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Dünya
AA 29.09.2023 16:06

AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın Dedeağaç'ta inşa edilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminaline 106 milyon euro mali destek sağlamasına onay verdi.

AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AB Komisyonu, Yunanistan'ın LNG terminalinin tamamlanması amacıyla hazırladığı mali destek programının kabul edildiğini açıkladı.

Dedeağaç'taki LNG terminalinin 2023 yılının sonuna kadar tamamlanabilmesi için hazırlanan 106 milyon euroluk kaynağın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu yardımın doğrudan hibe şeklinde olacağı bildirildi.

Açıklamada, projenin planlandığı gibi devam etmesi için desteğin gerekli ve uygun görüldüğü, terminalin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığın sona erdirilmesine ilişkin stratejik hedeflere katkıda bulunacağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu katkılarını sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Yunanistan, geçen yılın mayıs ayında Dedeağaç'ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projesini başlatmıştı.

Ülke dağıtım sistemine yıllık yaklaşık 5,5 milyar metreküp doğal gaz tedarik etmesi beklenen projenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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