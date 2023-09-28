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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.09.2023 03:15

TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı

TRT World’ün "Ukrayna Savaş Günlükleri" belgeseli, Uluslararası Emmy Ödülleri ‘Haber ve Güncel Olaylar’ kategorisinde ödüle layık görüldü. ABD'nin New York kentindeki gurur gecesinde, dünyanın en prestijli televizyonculuk ödülünün sahibi olan TRT, uluslararası alandaki başarısını da bir kez daha kanıtladı.

Tüm dünyadan binlerce eser yarıştı, televizyonculuk alanında en prestijli ödüle TRT ulaştı.

Savaşın yıkıcı yüzü, en çarpıcı şekilde gözler önüne serildi, çatışmaların sivillerin hayatında yarattığı tahribat tüm dünyaya anlatıldı.

TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in Ukrayna'da çektiği "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, uluslararası başarıya imza attı.

TRT yine bir ilke imza attı

TRT World'ün belgeseli, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde binlerce eser arasından ödüle layık görüldü.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen törende ödülü, belgeselin yapımcıları Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat aldı. 

ABD'nin New York kentinde düzenlenen törene,TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ve TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar katıldı. 

 

 

"TRT World'ün uluslararası yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, "Tabii ki gururluyuz mutluyuz. Aldığımız bu ödül TRT World'ün uluslararası habercilik ve yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır. Başta Off The Grid ekibi olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu ödül her şeyden önce TRT World'ün TRT'nin kurumumuzun ne kadar başarılı olduğunu uluslararası standartlarda yayın yaptığını, uluslararası standartlarda gazetecilik yaptığını göstermiş oldu. Yani Amerika'da televizyonculuğun en büyük ödülü bu. İlk defa bir Türk yapımı belgesel bu ödülü kazandı. O açıdan çok gururluyuz.”

"Adanmışlık, tutku, sahada azimli çalışmanın karşılığı"

Belgeseli hazırlayan Mouhssine Ennaimi, duygularını TRT Haber mikrofonuna anlattı.

"Nasıl bir fark yaratacağımızı, henüz söylenmemiş neyi söyleyeceğimizi de bilmiyorduk. Adanmışlık, tutku, sahada azimli çalışmanın karşılığını bugün bu ödülle aldık."

Yapımcılardan Alexandre Pauilat, film için tüm ekip büyük bir sabır ve özveri ile çalıştıklarını vurguladı. 

"En güzel sözleri yansıtmak, en iyi görüntüleri kurgulamak için uğraştık. Ve sanırım bu jüriye ve halka ulaştı."

Belgesel savaştan sonra Ukrayna'daki sivillerin hayatını ele alıyor

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat'ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu'nun görüntülediği, Ukrayna'da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor.

Fatih Kibar'ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş'un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişimi ele alıyor.

Emmy ödülleri, dünyanın en prestijli televizyonculuk ödülü sayılıyor. 

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TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
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