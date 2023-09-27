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Dünya
BBC 27.09.2023 09:13

Hollywood'da senaristlerin 'tarihi grevi' resmen sona erdi

ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı ve oyuncuların da katıldığı, yaklaşık 5 aydır süren grev, stüdyolarla varılan anlaşmanın ardından, bu sabah itibarıyla resmen sona erdi.

Hollywood'da senaristlerin 'tarihi grevi' resmen sona erdi

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) sendika liderlerinin grevi sonlandırmaya oy birliğiyle karar verdiğini duyurdu.

WGA'nın 11 bin 500 üyesi daha sonra, ücret artışı ve yapay zekanın sektördeki kullanımına karşı güvenceleri içeren 3 yıllık anlaşmayı oylayacak. Oylamanın 2-9 Ekim arasında yapılması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilme ihtimali teorik olarak bulunsa da bu pek olası görülmüyor.

Oyuncular da benzer sebeplerle grevde.

Senaristlerin grevi 2 Mayıs'ta başlamış, Ekran Oyuncuları Derneği (SAG) de 13 Temmuz'da greve katılmıştı.

Sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük ve uzun toplu eylem olan grev nedeniyle film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durdu.

Milken Enstitüsü'nden ekonomist Kevin Klowden'ın hesaplamalarına göre grev ABD ekonomisine yaklaşık 5 milyar dolara mal oldu.

2 Mayıs'ta başlayan grev, California eyaletinin ekonomisine de milyarlarca dolarlık darbe indirdi. Senaristlerin grevinden gıda ikram ve kostüm şirketleri, marangozlar ve kameramanlar gibi birçok farklı sektör de etkilendi.

Grev nedeniyle duran dünyaca ünlü Amerikan yapımları arasında The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things ve bazı gece şovları da bulunuyor.

Grevin sonlanmasıyla bunlardan bazılarının yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

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