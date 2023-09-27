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Dünya
AA 27.09.2023 07:45

Brezilya Amazonlarındaki kuraklık tehlikesi 500 bin kişiyi olumsuz etkileyebilir

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yaşanılan kuraklık tehlikesi nedeniyle 500 bin kişinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceği açıklandı.

Brezilya Amazonlarındaki kuraklık tehlikesi 500 bin kişiyi olumsuz etkileyebilir
[Temsili fotoğraf: AP]

Yetkililerden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları sebebiyle nehir seviyelerinde tarihi düşüşler olduğu ve yıl sonuna kadar 500 bin kişinin temel gıdalara erişiminde sıkıntılar yaşayabileceği bilgisi verildi.

Özellikle geçimini balıkçılıktan sağlayan insanlar için kuraklığın ciddi sorun haline geldiği vurgulanan açıklamaya göre, iki hafta önce çevresel acil durum ilan edildi.

Açıklamada, acil durum kapsamında, devlet sivil koruma teşkilatının bölge halkına yiyecek, su ve hijyen yardımında bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

El Nino hava olayları kaynaklı kuraklıkla boğuşan Amazon yağmur ormanlarının ciddi yağış eksikliği yaşadığı ifade ediliyor.

Amazonlarda kuraklık, iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ilişkin her fırsatta açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Luiz Inacio Lula da Silva bölgeye 20 milyon dolar kaynak sağlayacak.

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