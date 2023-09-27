Pakistan'da eski Başbakan Han, başkent yakınında bir cezaevine nakledildi

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han’ın avukatlarının talebi üzerine eski başbakanın İslamabad’a komşu Ravalpindi’deki cezaevine nakledilmesini kararlaştırdı.

Han, beraberinde yoğun bir güvenlikle kurşungeçirmez araç içinde Attock Cezaevi’nden Ravalpindi’deki Adiala Hapishanesi’ne götürüldü.

Han ve Kureyşi'nin tutukluluk süreleri yeniden uzatıldı

Öte yandan mahkeme, Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandığı dava nedeniyle tutukluluk sürelerini 10 Ekim’e kadar yeniden 14 gün uzattı.

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla yolsuzluk davasından hüküm giyen İmran Han'ı, Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski başbakanın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasasını ihlal etmekten dava açmıştı.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükûmetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak "Bence Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan’daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.