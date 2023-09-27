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Dünya
AA 27.09.2023 08:26

Ukrayna'nın öldüğünü iddia ettiği Rus Komutan Sokolov, toplantıda görüntülendi

Ukrayna'nın öldüğünü iddia ettiği Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun da katıldığı bir toplantıda görüntülendi.

Ukrayna'nın öldüğünü iddia ettiği Rus Komutan Sokolov, toplantıda görüntülendi

Sokolov'un, Ukrayna'nın 22 Eylül'de Sivastopol'da Rusya Karadeniz Filosu karargahını vurması sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Rus komutan, Savunma Bakanı Şoygu'nun da katıldığı bir toplantıda görüntülendi.

Ukrayna'nın öldüğünü iddia ettiği Rus Komutan Sokolov, toplantıda görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı 22 Eylül'de Sivastopol'deki Rus Karadeniz Donanması'na yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejimi Sivastopol şehrine füze saldırısı yaptı. Saldırı püskürtülürken 5 füze, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırı sonucunda Karadeniz Donanması'nın tarihi karargah binası hasar gördü." ifadelerini kullanmış, saldırının ardından bir Rus askerinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'u Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmişti.

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