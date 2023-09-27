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Dünya
AA 27.09.2023 09:03

Nazi askerini Parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası Başkanı istifa etti

Kanada'da Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı Parlamentoda "savaş kahramanı" olarak tanıtıp ayakta alkışlattırmasına tepkilerin ardından istifa etti.

Nazi askerini Parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası Başkanı istifa etti
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından, Rota'nın, eski bir Nazi askeri olan Yaroslov Hunka'dan "savaş kahramanı" olarak bahsetmesi ve tüm üyelerin Hunka'yı alkışlaması tepkilere neden oldu.

İstifa çağrılarına bir süre direnen Rota, başkent Ottowa'da partisinin liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Parlamentoda bir konuşma yaptı.

Rota, konuşmasında "Başkanlıktan istifa etmem gerekiyor. Bir kez daha pişmanlığımı dile getirmek isterim." ifadesini kullandı.

Rota, ağır eleştirilere maruz kalmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.

Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Rota bunun ardından özür dilemiş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise olayı "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Ülkede birçok kesimden Rota'ya "istifa" çağrıları gelmişti.

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