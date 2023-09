Contemporary Istanbul sanatseverlerle buluştu

Contemporary Istanbul Vakfınca düzenlenen fuar, 22 ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapıyor.

Fuarın açılışında açıklamada bulunan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, her zaman yenilikçi bir fuar yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu yıl da uluslararası galeriler ve inisiyatiflerle sağlam ve yenilikçi bir program sunuyoruz. 8 ülke ilk defa geliyor, yeni sanatçılar, yeni eserler fuara güç katılıyor. Sanatın şehre ve ülkeye kattığı değeri 18 yıl boyunca hep önemsedik. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz." dedi.

Güreli, pazar akşamına kadar ziyaretçi sayısının 60 bini geçmesini beklediklerini aktararak, "Bu sayının yarısını deniz yoluyla fuara taşıyacağız. Bunun yanında bu yılın sürprizi CI Photo Focus'u önemsiyoruz, umarım önümüzdeki yıllarda daha da gelişecektir. Contemporary Istanbul Türkiye'nin yumuşak gücü olarak sanatçı ve galerimizin dünyaya açılmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında pazar olarak dünyadan çok daha büyük bir pay alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı ve CI Photo Focus bölümü danışma kurulu üyesi Coşar Kulaksız da 18 yıldır böyle bir organizasyonun geliştirilerek yapılıyor olmasının Türkiye adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Böyle uluslararası bir fuarda fotoğraf için ayrı bir bölüm olması, fotoğrafın diğer sanatlar arasında gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Akbank Sanat ile "Belki de bir Şaka'dır" sergisini yapan küratör Hasan Bülent Kahraman, fuara katılan uluslararası galeri ve sanatçıların her geçen yıl arttığını belirterek, Contemporary Istanbul'un Türkiye'de sanat ortamının gelişimine büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 1991'de İstanbul Sanat Fuarını kurduklarını hatırlatarak, "O zaman şöyle bir hedef belirlemiştik; 5'inciden sonra İstanbul batı ve doğu sanatının pazarlama merkezi olmalı. Bugün geldiğimiz yerde Contemporary Istanbul'a baktığımızda o hedef doğrultusunda çok mesafe aldığımızı görüyorum. Fuarları önemsiyorum, çünkü fuarlar eğitim fonksiyonu da görerek izleyicileri geliştiriyor." dedi.

Fuara Sofya'dan katılan Bulgar sanatçı Elenka Nazarov ise Sofya'da yer alan Collect Gallery ile sergiye katıldığını ifade ederek, "Burada, İstanbul'da olmak çok heyecan verici. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da bir sergim olmuştu fakat Contemporary Istanbul gibi büyük bir organizasyon ile galerimi temsil ediyor olmak heyecan verici bir deneyim. Fuara karışık teknikte ürettiğim son 3-4 yıllık çalışmalarımla katılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'den AB Gallery sanatçılarından Tayvan ve Türk asıllı Melek Anqi ise uluslararası pek çok galeriyle fuar vesilesiyle bir araya gelmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "İlgi çok güzel, farklı sanatçılarla tanışıyoruz. İş birlikleri gelişiyor, sergi teklifleri alıyoruz. Contemporary Istanbul'da olmaktan ötürü çok mutluyuz." diye konuştu.

Fuara ilk kez katılan galeriler arasında 4710 Gallery, Arma Gallery, Aspan Gallery, BFM Art Center, Bogena Galerie, Callirrhoe, FURIOSA, IBI ART Gallery, INLOCO Gallery, IN THE GALLERY, Kalashnikovv Gallery, Karpuchina Gallery, Lazy Mike Gallery, Maze Art Group, Omelchenko Gallery, Rıdvan Kuday Gallery, Sconci Gallery, SGR Galeria, SISTEMA GALLERY, The Why Not Gallery, Yvonne Hohner Contemporary yer alıyor.

Fuar kapsamında CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 29 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinlik kapsamında Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde Art in Public Spaces ve Art in Residency, Simone Klein moderetörlüğünde ise CI Photo Focus panelleri gerçekleşiyor.

Contemporary İstanbul biletleri "www.contemporaryistanbul.com" adresinden alınabilecek.

Fuar, 1 Ekim'e kadar Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.